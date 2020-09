Tout est parti quand ses potes et lui (dont D. T., âgé de 22 ans, lui aussi sur le banc des accusés) ont vu un «attroupement» de plusieurs personnes et qu’ils s’en sont mêlés. Au milieu, deux Marseillais, ivres, qui n’étaient pas en état de se défendre. L’homme cogné à la tête aurait aussi reçu des coups de D. T. et d’un troisième individu, mineur au moment des faits, selon l’acte d’accusation. La victime a été grièvement blessée et s’est trouvée dans le coma. «C’était un acte lâche, j’ai agi par inconscience», a déclaré S. N.