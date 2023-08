Golfe Persique: Des soldats américains pour dissuader l’Iran de saisir des pétroliers

«Des mesures sont prises (…) pour utiliser des équipes de sécurité composées de Marines et de membres de l’US Navy sur des navires pétroliers marchands qui transitent par et près du détroit d’Ormuz afin de renforcer les défenses de ses bateaux vulnérables», a indiqué jeudi un responsable américain à l’AFP sous couvert de l’anonymat.

Interrogé sur le fait que ce nouveau dispositif puisse conduire à des confrontations entre les forces américaines et iraniennes, le responsable a déclaré que cela reposait sur Téhéran. «Il ne devrait y avoir aucune interaction si l’Iran respecte les règles et suit les lois internationales», a-t-il indiqué. «S’ils attaquent et que nous avons des forces à bord, nous répondrons, comme il se doit», a ajouté cette source.