Afghanistan : Des soldats australiens ont procédé à des exécutions sommaires

L’armée australienne a limogé ce vendredi 13 de ses dévoués car un rapport démontre qu en guise de rite d’initiation pour les nouvelles recrues, ils ont tué au moins 39 Afghans.

Rick Burr a rappelé le droit pour les soldats concernés à une procédure judiciaire équitable. «Nous sommes tous déterminés à tirer les leçons de l’enquête et à ce que l’armée en ressorte plus forte, plus compétente et plus efficace», a-t-il déclaré. «Chaque affaire et situation individuelle sera examinée au cas par cas», selon lui.