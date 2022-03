Arctique : Des soldats de l’Otan se frottent au combat par grand froid

En Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique, les soldats de l’Otan s’entraînent par des températures bien fraîches, alors que la guerre en Ukraine plane.

Comme ces US Marines portant mitaines et épaisses bottes blanches, des milliers de soldats de l’ Otan ont troqué leurs camouflages jungle ou désert pour des tenues de montagne afin de se fondre dans le décor immaculé du nord de la Norvège.

«Elle peut gagner n’importe où»

Couchés dans la neige en bord de route, les hommes et femmes de la deuxième force expéditionnaire des Marines, normalement basés sous les latitudes chaudes et humides de la Caroline du Nord, tiennent en joue un ennemi fictif.

Un peu frigorifiés, ils protègent des opérations de débarquement sur le rivage en contrebas. L’un après l’autre, des chalands sortent du ventre de l’énorme navire amphibie néerlandais Rotterdam et déglutissent à leur tour des chenillettes et autres engins militaires sur la terre ferme. «Si une unité peut s’entraîner et gagner dans l’Arctique, je crois qu’elle peut gagner n’importe où», explique le sergent Samuel Whitehead. Ici plus qu’ailleurs, dit-il, la moindre faute est lourde de conséquences.