Proche-Orient : Des soldats israéliens pénètrent dans la bande de Gaza

Tsahal a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que son aviation et ses troupes au sol avaient démarré une attaque contre la banque de Gaza.

Réservistes

Face à la multiplication des tirs de roquettes par le Hamas et le Jihad Islamique, l’armée israélienne a déployé chars et autres véhicules blindés le long de la barrière séparant Israël de l’enclave palestinienne d’où l’armée israélienne s’était retirée unilatéralement en 2005. «Nous sommes prêts et nous continuons à nous préparer à différents scénarios», avait plus tôt déclaré le porte-parole de l’armée, précisant qu’une invasion terrestre était «l’un des scénarios».