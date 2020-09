Niger : Des soldats «responsables d’exécutions» de civils

Des exécutions sommaires ont été commises par des soldats nigériens, selon une enquête officielle qui a découvert au moins 71 cadavres dans ces fosses communes.

«Il y a bel et bien eu lieu des exécutions de personnes civiles non armées et la mission a découvert au moins 71 personnes qui ont été tuées dans six fosses communes», a affirmé Abdoulaye Seydou. «Ce sont des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont responsables de ces exécutions sommaires et extrajudiciaires.»