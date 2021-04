Afrique : Des soldats tchadiens du G5 Sahel responsables de viols au Niger

Déployés dans la région pour combattre la menace jihadiste, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien ont été arrêtés après des accusations d’abus sexuels commis dans la ville de Tera.

Des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les jihadistes au Sahel sont responsables de «viols» de plusieurs femmes à Tera, ville du sud-ouest du Niger, ont affirmé dimanche la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) du Niger et la Force conjointe G5-Sahel.

Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l’information et annoncé que les «auteurs» de ces crimes, «certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Tera», ont été «arrêtés» et «subiront les sanctions qui s’imposent».

«Les soldats violeurs vont dans les maisons»

«Il y a une jeune fille élève de onze ans et deux femmes mariées âgées de 23 ans et 32 ans, dont une est enceinte, qui ont été violées. Il y a cinq autres femmes qui ont échappé au viol et il y a une troisième catégorie de femmes qui ont été violées mais qui n’ont pas voulu témoigner pour ne pas être stigmatisées (par leur communauté)», a déclaré à l’AFP Hamidou Talibi, rapporteur de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) qui a mené une enquête.