Monde de la nuit - Des solutions alternatives pour obtenir le pass Covid émergent

Des tests rapides sur place. Plusieurs boîtes de nuit, notamment valaisannes, offrent dorénavant cette possibilité aux clubbers qui ne seraient pas vaccinés, guéris ou qui n’auraient pas pu obtenir de rendez-vous pour se faire tester. Car sans le certificat Covid, on reste sur le pas de la porte de tous les clubs, mais aussi de certains lieux de festivals.

Le Montreux Jazz propose des tests rapides

Le Montreux Jazz, qui ouvre ce vendredi le bal des festivals de l’été, a lui aussi cherché à proposer davantage de possibilités. Indispensable pour accéder aux concerts, le certificat Covid peut s’obtenir sur les lieux du festival. Les personnes qui détiennent un billet peuvent en effet prendre rendez-vous pour un test rapide antigénique entre 14h et 22h. À la clé: le très convoité QR code.

Des centres de tests nocturnes à Lausanne

Une demande de tests importante et inattendue a accompagné l’ouverture des boîtes de nuit la semaine dernière. Face à ce besoin, l’entreprise privée Hemostaz est venue au secours des fêtards en déployant un centre de dépistage de dernière minute au cœur de la cité lausannoise.

Une expérience qui se renouvelle. Il est en effet possible de se faire tester – sans rendez-vous – entre 20h30 et 2h du matin sur la Place de l’Europe. Sur présentation de la carte d’assurance suisse, le test – et donc le certificat – sont gratuits.