Genève: Des solutions pour loger rapidement 1300 élèves

D’ici à 2028, et hors Ukraine, environ 1800 élèves supplémentaires sont attendus, soit «l’équivalent de deux gros bâtiments», a expliqué mercredi la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, chargée du Département de l’instruction publique (DIP). La magistrate a souligné que l’Exécutif avait anticipé ces hausses, notamment avec les projets du nouveau cycle du Renard à Balexert, ou de celui de Bernex. Mais de nombreux recours, oppositions et retards sont intervenus (voir encadré).

Construits pour durer

Deux pavillons seront ainsi construits à Cayla et à l’Aubépine pour une mise en service à la rentrée 2024. Cinq cycles feront l’objet de surélévation: la Golette, Sécheron et les Colombières pour la rentrée 2025, et le Foron et la Gradelle pour l’année suivante. Une demande de crédit d’investissement de 65,5 millions a été déposée devant le Grand Conseil.