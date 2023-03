Bulle – Presque tous les enfants des «Zoubilous» recasés

Le 8 mars dernier, les structures des Zoubilous à Bulle (FR) et Enney (FR) avaient fermé leurs portes du jour au lendemain, laissant près de 300 enfants et leurs parents sur le carreau. Dans l’urgence, l’association Option Gruyère et ses partenaires s’étaient prioritairement occupés du placement des enfants qui fréquentaient les crèches. Dès le vendredi 10 mars, une solution provisoire avait ainsi été trouvée grâce à la collaboration de plusieurs autres crèches du district et de l’Accueil familial de jour de la Gruyère. Désormais, Option Gruyère s’est attaquée au dossier de l’accueil extra-scolaire des anciens bénéficiaires des Zoubilous, en collaboration avec les établissements où ces derniers sont scolarisés.