Météo : Des sommets ont été en proie aux forts vents

Ce mardi, certaines régions suisses ont été frappées par des vents allant jusqu’à 140km/h.

En revanche, le courant doux - qui a frappé la Suisse ces derniers jours et qui a provoqué ces vents tempétueux - s’atténuera dès demain. Les perturbations des prochains jours amèneront «de l'air froid avec une limite pluie-neige qui sera souvent à basse altitude. En montagne, il fera même par moments très froid», avertit MétéoSuisse. Entre ce soir et mercredi midi, 10 à 20 cm de neige fraîche est ainsi attendue au-dessus de 1200m environ dans les Préalpes et le Chablais. Dans les autres régions alpines, il tombera entre 5 et 15 cm de neige.