Australie : Des souris font fuir des détenus

Mardi, les autorités australiennes ont décidé d’évacuer une prison de Nouvelle-Galles du Sud qui était infestée de souris.

Une invasion de souris dévastatrice a contraint mardi les autorités australiennes à commencer à déplacer des centaines de détenus d’une prison de Nouvelle-Galles du Sud, le temps de réparer les dégâts causés par ces minuscules rongeurs. Les souris se sont notamment attaquées aux plafonds et ont rongé les câbles du centre correctionnel de Wellington, situé dans une région rurale.

«La santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus sont notre priorité absolue, il est donc important d’agir au plus vite afin de réaliser les travaux de remise en état», a affirmé dans un communiqué Peter Severin, le commissaire en charge des services correctionnels de Nouvelle-Galles du Sud.