Royaume-Uni

Des souris? Non, des lunettes de natation

Depuis trois semaines, le chat d’une Britannique n’arrête pas de lui ramener d’étranges cadeaux. Le mystère est entier.

C’est une règle d’or que tout propriétaire de chat se doit d’appliquer: toujours féliciter et remercier son compagnon à quatre pattes lorsqu’il ramène quelque chose à la maison. Même si c’est un oiseau sanguinolent ou un mulot mutilé. Sally Bell le sait bien, mais cette habitante de Bristol a du mal à comprendre quelle mouche a récemment piqué son félin bien-aimé.

Avery a l’habitude de ramener de petits animaux à sa propriétaire. «Il a toujours été un chasseur, me rapportant des souris, des grenouilles et des choses comme ça», raconte la Britannique à BBC News. Or, il semble que le matou se soit récemment trouvé un nouveau centre d’intérêt: depuis quelque temps, il rapporte à la maison des… lunettes de natation.