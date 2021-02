Lausanne : Des sous pour la pratique du sport

Un montant de 300’000 francs sera alloué à des projets sportifs et en faveur de l’égalité

La Ville de Lausanne crée un fonds pour soutenir l’activité physique et le sport ainsi que pour lutter contre les inégalités de genre dans le sport. Doté de 300’000 francs, il permettra de soutenir des projets présentés par des associations, des collectifs de quartiers ou des organismes à buts non lucratifs.

Environ 150’000 francs pour le sport à l’épreuve du genre

La Ville a déjà reçu pour son engagement, la certification «Global Active City» en 2019 et, début 2021, le label «Commune en santé». La Municipalité a également fait de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport un axe prioritaire. Elle souhaite dans ce but accroître ses aides financières et son soutien dans le développement de la pratique sportive des femmes. La moitié du montant alloué au fonds sera destiné à la réalisation de projets dans ce domaine. Cette mesure s’inscrit dans un plan d’actions plus large qui sera présenté ce printemps à l’occasion de la publication de l’étude «La politique sportive lausannoise à l’épreuve du genre».