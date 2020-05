Los Angeles

Des souvenirs de Kobe Bryant s’arrachent aux enchères

Des objets souvenirs du basketteur décédé dans un accident d’hélicoptère ont dépassé les attentes aux enchères, jeudi à Los Angeles.

Une vente aux enchères d’objets et d’effets personnels de la légende des Lakers Kobe Bryant, décédé accidentellement en janvier, a généré jeudi 202’590 dollars (196’774 francs), soit huit fois plus que les estimations, a annoncé la maison Julien’s Auctions.

Ce sont les empreintes de mains de Bryant dans une plaque en béton ayant servi de test avant qu’elles ne soient immortalisées en 2011 dans la cour du Chinese Theatre à Los Angeles, qui ont rapporté le plus avec 75’000 dollars (72’847 francs).

Le quintuple champion NBA était devenu le premier athlète à ainsi «figurer» aux côtés des stars de cinéma, de la musique et de la télévision sur ce célèbre site d’Hollywood Boulevard. Cet objet avait estimé entre 4000 et 6000 dollars, et l’ensemble de la collection Bryant à 24’400 dollars (23’700 francs).