Avec l’arrivée de la deuxième vague, la problématique de la transmission du virus resurgit. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) partent du principe que les gouttelettes qui ne se diffusent pas à plus d’un mètre sont la principale source de contamination au coronavirus. Selon l’OMS, les infections par de minuscules gouttelettes suspendues dans l’air, appelées aérosols, sont possibles, mais elles jouent un rôle secondaire.



Comme de nombreux scientifiques du monde entier, plusieurs chercheurs suisses demandent aujourd’hui à l’OMS et à l’OFSP de revoir ce postulat. Ils affirment que les autorités sanitaires ont sous-estimé le danger que représentent les aérosols. Dans les intérieurs mal ventilés, ils peuvent flotter dans l’air jusqu’à trois heures. Ainsi, les gens risquent d’être infectés, alors qu’ils restent à distance des autres individus. Dix professeurs de renom estiment que les aérosols sont responsables de nombreuses contaminations, lors des grandes manifestations par exemple: on sait que de nombreuses infections se produisent dans les chorales, les bars et dans les lieux où les gens chantent ou crient.