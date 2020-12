Football : Des spectateurs ont pu voir Manchester United et Chelsea gagner

Pour la première fois depuis mars, des fans étaient autorisés dans certains stades anglais.

Chelsea qui peut remercier ses «Frenchies», l’inévitable Olivier Giroud et Kurt Zouma, dont les deux buts lui offrent la tête du classement avec 22 points, une longueur devant Tottenham et Liverpool qui jouent dimanche.

2000 fans

En seconde période, Kurt Zouma a donné la victoire de la tête et sur corner à son équipe pour son 4e but de la saison, le meilleur total de sa carrière, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club en championnat à égalité avec Timo Werner.

MU se rapproche de la tête

Manchester United, lui, s’est rapproché de la tête en battant West Ham 3-1. Menés et insipides pendant près d’une heure, les Mancuniens ont renversé la situation, notamment grâce à un but de Paul Pogba.

Avec ce succès, les Red Devils remontent ainsi provisoirement à la 4e place, à deux longueurs derrière Tottenham et Liverpool (21) et trois de Chelsea (22).

Battus par le Paris SG mercredi à Old Trafford (3-1) en Ligue des champions, et avant un match couperet à Leipzig mardi, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer ont confirmé qu’ils sont plus à l’aise à l’extérieur, où ils ne s’avouent jamais vaincus.

Trois buts en 13 minutes

Avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford au repos, mais Pogba et Donny van de Beek titulaires, on pensait pourtant que les Londoniens avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Tomas Soucek (1-0, 38e).