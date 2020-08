MODÈLES SPÉCIAUX 007 Des sportives pour espions

En hommage à la sortie du nouveau James Bond «Mourir peut attendre», Aston Martin lance sur le marché deux modèles d’exception dans l’esprit 007.

La DBS Superleggera «007 Edition» se distingue par une peinture gris céramique, des éléments en fibre de carbone et des roues de 21 pouces.

Aston Martin rend hommage au 25ème James Bond avec une édition limitée des modèles Vantage (à droite) et DBS Superleggera.

Quand James Bond sauvera une nouvelle fois le monde dans le nouveau film «Mourir peut attendre», qui sortira sur les écrans à partir du mois de novembre, ce sera une fois encore à bord d’une Aston Martin. Pour le constructeur britannique, l’occasion était toute trouvée pour sortir une édition limitée «007 Edition» des modèles Vantage et DBS Superleggera. Après tout, quatre Aston Martin font leur apparition dans le 25ème James Bond.



Q, le département spécialisé d’Aston Martin, est responsable de l’équipement spécial des véhicules. Le service suprême de la personnalisation a équipé la Vantage, peinte en gris Cumberland, d’une calandre grillagée avec des garnitures chromées, ainsi que de liserés jaunes au niveau du diffuseur. Cette touche de couleur est un clin d’oeil à la bande de danger qui matérialise la zone où prend place le réacteur sur le modèle du film. Dans l’habitacle, on trouve du cuir noir, des sièges baquets en carbone, du chrome foncé et quelques allusions aux véhicules de la série des James Bond, comme les palettes au volant incrustées d’une cible.