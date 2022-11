Des squatteurs chez Tones and I

Australie : Des squatteurs dans une des maisons de Tones and I

Tones and I est l’heureuse propriétaire de plusieurs demeures, dont l’une d’une valeur de 5 millions de francs , achetée en mars 2020. En août 2022, la chanteuse australienne en a ajouté une à sa liste en acquérant une villa à Byron Bay, au sud-est de l’Australie. Et c’est dans cette maison que la star de 29 ans, qui rêve de posséder une équipe de basket , a fait une drôle de découverte.

En arrivant dans la propriété, Tones and I a en effet compris que des squatteurs y avaient élu domicile et avaient passablement dégradé l’intérieur et plusieurs meubles. En story Instagram, l’artiste a partagé des photos montrant une boîte contenant les affaires des intrus, des télévisions volées, ainsi que de la drogue et des aiguilles. Un plant de marijuana a également été trouvé dans la maison. La star a évidemment prévenu la police.