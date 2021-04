Vaud : Des stages découvertes pour aider les jeunes à trouver un métier

Le Canton lance un paquet de mesures destiné aux apprentis et entreprises formatrices à hauteur de 4,5 millions.

Le Conseil d’Etat vaudois et les partenaires de la formation professionnelle désirent améliorer les possibilités d’orientation et de stages impactés par la crise sanitaire et économique. A l’initiative du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, un nouveau plan de mesures d’aide aux apprenties, aux apprentis et aux entreprises formatrices est lancé, selon le communiqué publié jeudi. Ce dispositif de 4,5 millions de francs renforce les mesures décidées en 2020 tout en proposant de nouvelles actions pour favoriser le recrutement des apprenties et des apprentis dans les entreprises.