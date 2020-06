il y a 17min

États-Unis

Des stars créeront des émissions pour une émission

La chaîne américaine TBS va adapter un programme coréen dans lequel des célébrités sont en compétition avec du contenu qu’elles tournent chez elles.

L’émission «Celebrity Show-Off» sera présentée par Mayim Bialik. AFP

Après avoir importé «The Masked Singer» aux États-Unis, le producteur Craig Plestis s’attaque à une autre émission coréenne intitulée «My Little Television» qui sera diffusée sur la chaîne TBS et sur YouTube dès le 23 juin et présentée par l’actrice Mayim Bialik, indique Deadline.

Le principe de ce programme, qui sera renommé «Celebrity Show-Off» outre-Atlantique, est très simple: plusieurs stars sont en compétition pour savoir laquelle réussira à produire l’émission la plus attractive pour les internautes. Chaque semaine, cinq personnalités s’affrontent et postent leur création réalisée chez elles sur la chaîne YouTube de TBS. La star dont la production a le moins de succès est éliminée et remplacée par un nouvel arrivant. Le but est de rester le plus longtemps possible dans «Celebrity Show-Off» afin de récolter un maximum d’argent pour des associations.

Selon Corie Henson, vice-présidente et cheffe des programmes non-scénarisés de TBS, il faut s’attendre à de grosses surprises. «Il n’y aura pas de filtre et tout sera brut. Personne ne sait ce qui va se passer, ce qui fait que cette émission est un véritable défi et un vrai plaisir à regarder», a-t-elle dit à Deadline.

Les personnalités choisies pour la première édition de «Celebrities Show-Off» sont le DJ Diplo, les rappeurs Ja Rule et Action Bronson, la pom-pom girl et youtubeuse Gabi Butler, le joueur de basket Dwight Howard, le joueur de football américain Travis Kelce, l’animatrice Nene Leakes, le chanteur Jason Mraz, le réalisateur Kevin Smith, les actrices Tori Spelling et Bella Thorne et les trois filles de Demi Moore et Bruce Willis: Rumer, Scout et Tallulah Willis.