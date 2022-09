Espagne : Des stars émues par la vidéo d’un enfant harcelé en classe

Dur retour à la maison

En rentrant à la maison, Izan s’est effondré en disant que «la vie, c’est de la merde et qu’il ne voulait plus vivre», a poursuivi son frère, en ajoutant qu’Izan essuyait «insultes, crachats…» depuis quatre ans sous les yeux de ses professeurs qui ne font «malheureusement» rien. Cette publication a été relayée par le compte «Es.decirdiario» - un compte d’«information actuelle, atemporelle et atypique et émotive» selon sa description - qui a invité ses plus de 700’000 followers à souhaiter à Izan un joyeux anniversaire en vidéo.