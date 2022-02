Carla et Kevin – Des stars invitées à leurs noces

Carla et Kevin : Des stars ont fait le show à leurs secondes noces

Carla Moreau et Kevin Guedj se sont dit oui une deuxième fois. Parmi les célébrités invitées à la cérémonie, Amir a chanté pour les mariés.

Lors de cette nouvelle cérémonie, le jeune couple a échangé ses vœux à l’extérieur, sous la neige. Une fois arrivés dans la salle prévue pour faire la fête avec leurs proches, les amoureux ont retrouvé des invités de marque qui ont mis une sacrée ambiance. Sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux, on a pu voir Amir chanter sur scène son titre «Longtemps», mais aussi l’humoriste Élie Semoun venu faire rire les convives, ainsi qu’Enrico Macias qui a interprété sa célèbre chanson «Le Mendiant». Une soirée magique et visiblement pleine d’émotion que Carla et Kevin, qui on fait leur retour sur le petit écran dans «La Mif», ne risquent pas d’oublier…