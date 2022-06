Match de foot caritatif : Des stars récoltent 19 millions pour la bonne cause

Le Soccer Aid a attiré dimanche à Londres 54’000 personnes à l’occasion d’un match de football avec des célébrités et des légendes. Cette recette record profitera à l’Unicef.

15’673’728 de livres sterling, soit près de 19 millions de francs. C’est ce qu’a rapporté à l’Unicef, grâce à la billetterie et aux donations publiques, l’édition 2022 du Soccer Aid. Un match de football caritatif qui s’est disputé devant 54’410 personnes, dimanche au Stade olympique de Londres. Lancé en 2006 par Robbie Williams et Jonathan Wilkes, cet évènement télévisé met aux prises une équipe britannique et une équipe mondiale, composées de célébrités et d’anciens joueurs professionnels.