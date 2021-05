Aide humanitaire : Des stars suisses se mobilisent pour la bonne cause

Une vente aux enchères en faveur de l’Unicef a été mise en ligne. On peut y acheter des objets ayant appartenu à des célébrités helvétiques ou vivre des expériences uniques avec elles.

Bastian Baker et Martina Hingis font partie des personnalités investies dans ce projet humanitaire.

Pour son 75e anniversaire, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) met aux enchères une série d’objets et d’expériences uniques avec des personnalités suisses.

On pourra ainsi assister à un showcase privé de The Two, de Bastian Baker ou de Pat Burgener, obtenir la raquette signée de Martina Hingis ou encore s’envoler autour du Cervin avec l’astronaute Claude Nicollier aux commandes de son incroyable Piper.