Vidéo

Des stars trompent l'ennui avec des vidéos exclusives

Des célébrités tuent le temps en vendant à leurs fans des messages personnalisés.

Le rappeur américain Akon est l'une des recrues vedettes de la plateforme Cameo. Il a déjà publié six messages vidéo personnalisés. Ses fans ont déboursé chacun 444 dollars pour obtenir une dédicace exclusive de moins d'une minute. Le musicien n'avait pourtant pas donné suite aux sollicitations de Cameo l'an dernier. Mais le confinement a changé la donne. Steven Galanis, cofondateur de la plateforme, a reçu un message de l'entourage d'Akon pour «l'installer sur Cameo dès que possible». Il a ensuite eu la star au bout du fil «de bonne humeur», avouant à Galanis «n'avoir jamais eu autant de temps libre dans sa vie». «Des gens qui nous disaient non depuis deux ou trois ans, nous disent soudainement oui», se félicite le patron de Cameo sur « Vice Media ».

Akon fait partie d'un catalogue où jeunes talents méconnus et vieilles gloires font bon ménage. On y trouve des sportifs comme l'ex-star du football américain Brett Favre et des acteurs comme Dolph Lundgren, l'adversaire de Sylvester Stallone dans le film «Rocky IV». Même l'ex-champion du monde de boxe Mike Tyson y a fait un tour, le temps d'empocher un chèque de 20'000 dollars.