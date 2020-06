il y a 1h

Matches gratuits sur le net

Des «streameurs» condamnés en France

Cinq Français ont été condamnés à de la prison – avec sursis ou non – et à des amendes pour avoir diffusé sur le Net des rencontres sportives.

de Sport-Center/rca

Diffuser du foot sur le Net peut coûter cher, même les matches de Gelson Fernandes avec Francfort! Swen Pfoertner/Pool via Getty Im

Ils s’appellent Olivier O., Yannick T. Jean-Eric M., Frank G. et Franck C. et ils ont «pris cher», lundi, devant le Tribunal de Rennes. Ces cinq hommes étaient accusés d’avoir diffusé illégalement sur des sites de streaming des matches de football, de rugby ou de basket, en piratant les chaînes payantes de l’Hexagone que sont Canal +, BeIn Sports ou SFR.

Les prévenus ont écopé de peines entre 12 mois de prison (dont 6 avec sursis) et 5000 euros avec sursis pour avoir, au moyen d’un logiciel, offert aux internautes des matches de différentes compétitions. Depuis 2014 et jusqu’à septembre 2017, ils ont réuni sur leur plateforme plus de 7 millions de visiteurs, devenant ainsi la 780e plateforme la plus visitée du pays, gagnant ainsi des sommes importantes.