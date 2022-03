LGBTQ+ – Des strings et des culottes pour femmes trans

L’objectif de la marque française Effeuillantine est de créer des sous-vêtements adaptés à la morphologie des femmes transgenres qui ne se sont pas fait opérer et des personnes pratiquant le tucking - c’est-à-dire la dissimulation des organes génitaux masculins pour qu’ils ne se voient pas sous les habits. Ce label a été créé par Laura Caillaud et Valentine Dedieu, l’année passée. Les deux Lyonnaises ouvrent ce jeudi 31 mars, journée internationale de la visibilité des personnes trans, les précommandes de leur collection, composée d’un string et d’une culotte, sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. L’objectif? Récolter suffisamment de fonds pour produire cette première collection à large échelle.

La collection est composée d’une culotte et d’un string, disponible en rouge et en noir.

En 2021, le duo d’entrepreneuses décide donc de faire appel à une modéliste pour concevoir un string et une culotte, déclinés en rouge et en noir. Les tailles vont, quant à elles, du S au XL. Contrairement à la lingerie pensée pour les femmes cisgenres, les modèles conçus par Effeuillantine sont adaptés à l’anatomie masculine. «La partie arrière du sous-vêtement est davantage élastique et l’entrejambe légèrement galbé permet ainsi d’épouser parfaitement les formes, explique Laura Caillaud. L’avant de la culotte et du string est quant à lui plus rigide et plaque le pénis.»