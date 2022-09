Taïwan : Des stripteaseuses débarquent à l’EMS

Malaise à la maison de retraite. Un EMS de Taïwan a été contraint de présenter ses excuses après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo controversée. Les images montrent des stripteaseuses en train de divertir les résidents du foyer de Taoyuan, un établissement d’État réservé aux vétérans de l’armée. La direction de la maison de retraite avait organisé ce petit événement jeudi dernier à l’occasion du festival des récoltes, qui avait été annulé en 2020 et 2021 à cause de la pandémie.

Si les résidents visibles sur la vidéo semblent avoir passé un bon moment, ces images ont fait scandale, écrit le «New York Post». Pour éteindre la polémique, l’EMS a publié un communiqué: «L’intention de l’événement était de divertir les résidents et de les rendre heureux. Nous sommes vraiment désolés pour l’offense qui a été causée», a assuré un porte-parole. Celui-ci a admis que les danseuses s’étaient montrées «trop enthousiastes et fougueuses» et que l’institution serait «plus prudente» dans son organisation d’événements.