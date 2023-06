Suisse: Des substances nocives souvent présentes dans l’eau de nos robinets

C’est quoi les PFAS?

Les substances per- et polyfluoroalkylées, surnommées PFAS, étaient très utilisées dans les années 70 dans de nombreux produits de consommation, par exemple les cosmétiques, peintures, vêtements ou mousses d’extincteurs. Certaines sont aujourd’hui interdites, et les normes acceptables sont actuellement réévaluées par l’Office fédéral des affaires vétérinaires.