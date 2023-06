Football: Des Suédoises ont dû prouver qu’elles étaient bien des femmes

«On nous a demandé de montrer nos organes génitaux et de ne pas nous raser à cet endroit», témoigne la Suédoise. «L’incompréhension la plus totale régnait au sein de l’équipe. On ne comprenait pas non plus pourquoi on ne pouvait pas se raser, raconte-t-elle dans son autobiographie. On se demandait si on était obligées de se soumettre à cet examen, mais personne ne voulait évidemment prendre le risque de louper la Coupe du monde. Pourquoi maintenant? N’y a-t-il pas d’autres solutions? Peut-on s’y soustraire? Tant de questions. Mais nous nous sommes finalement exécutées, même si c’était particulièrement pénible et humiliant», ajoute-t-elle.