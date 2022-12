Crise politique au Pérou: des Suisses coincés dans la région

Crise politique : Des Suisses coincés au Pérou: «Le monde n’était plus ce qu’il était»

Une dizaine de Suisses sont actuellement coincés dans la région de Cuzco, à cause d’une situation politique instable.

1 / 3 Les habitants locaux protègent leurs devantures car la situation est devenue tendue à Cuzco. 20min/lecteur-reporter En revenant à Cuzco après un trek, le couple suisse a trouvé une ville complètement changée par la contestation. 20min/lecteur-reporter Les touristes tentent de fuir par l’aéroport de Cuzco qui a été bloqué à cause de la contestation. REUTERS

La contestation contre la nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte provoque le chaos dans le pays. Les autorités font état de 18 morts depuis le début des manifestations le 7 décembre, notamment en lien avec une répression policière violente. On apprenait vendredi que 5000 touristes du monde entier sont bloqués à Cuzco, ville voisine du très prisé site du Machu Picchu. Un voyageur suisse qui fait du trekking avec sa compagne dans la région témoigne dans «20 Minuten» des conditions sur place qui sont «désagréables» mais sans violence pour l’instant.

Dès lundi, au retour d’une randonnée, les choses ont commencé à se compliquer à Cuzco, témoigne Nico Scharenac. «Le monde n’était plus ce qu’il était», dit-il. Des barrages bloquent les routes autour de la ville et l’aéroport n’était plus accessible. Le couple parle d’un couvre-feu à 20h et dit se sentir pris en otage.

Les deux touristes semblent avoir trouvé une solution en début de semaine prochaine. Les avions décollent à nouveau depuis Cuzco. «Mais 5000 touristes ont la même intention que nous et veulent partir le plus vite possible», ajoute Nico Scharenac. «Notre vol part lundi, d’abord pour Lima, puis pour la République dominicaine.»

Manque de nourriture et d’eau

Dans d’autres régions du pays, la situation est encore plus incertaine et dangereuse. Dans une ville de montagne isolée, par exemple, des dizaines de familles avec des personnes âgées et des enfants sont bloquées parce qu’on leur refuse de poursuivre leur voyage vers le sud.

Des habitants auraient même menacé les touristes de les brûler vifs s’ils tentaient d’aller plus loin, selon un témoignage rapporté dans les médias. De nombreux voyageurs n’ont plus beaucoup d’argent liquide et les habitants refusent par endroits de leur vendre de la nourriture et de l’eau.

Une dizaine de Suisses dans la région Selon l’ambassade de Suisse au Pérou, une dizaine de ressortissants suisses se trouveraient actuellement dans la région du Machu Picchu au Pérou. Interrogé par «20 Minuten», le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) précise avoir reçu une trentaine de demandes d’information sur la situation au Pérou depuis le début des troubles. Le DFAE rappelle que les ressortissants suisses et les touristes sur place sont tenus de suivre toutes les instructions des autorités locales, renvoyant à ses conseils aux voyageurs pour le Pérou publiés sur internet. Ces informations sont adaptées et évaluées en permanence.