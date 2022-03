Hockey – Des Suisses en mode passeurs

Depuis la mi-février, Kevin Fiala a pris la destinée de son Minnesota Wild entre ses mains. L'équipe de l'Xcel Energy Center est à la lutte pour une (bonne) place en play-off et le joueur st-gallois de 25 ans s'est déjà mis en mode séries éliminatoires depuis quelques semaines.

Son bilan sur les six derniers matches de sa franchise est juste impressionnant: 9 points. Plus globalement, il reste 13 réussites et 15 assists au cours des 23 dernières parties!