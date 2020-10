Allemagne Des Suisses font les hamsters, craignant la fermeture des frontières

La liste des cantons suisses, considérés comme régions à risque par l’Allemagne, ne cesse de s’allonger. Et avec la hausse drastique du nombre de nouveaux cas d’infection au Covid-19, nombre de ressortissants helvétiques se sont demandés s’il était toujours possible d’aller faire ses courses dans le pays voisin. Face à cette incertitude croissante, le Land du Bad-Wurtemberg a décrété vendredi une exception pour les dix cantons suivants: Appenzell, Argovie, Bâle, Bâle-Campagne, Jura, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie et Zurich. Les habitants de ces régions peuvent se rendre dans le Land allemand sans devoir présenter de test négatif du moment que la durée de leur séjour n’excède pas 24 heures.

Mais visiblement, cette annonce n’a pas su rassurer tout le monde. Vendredi et samedi, de nombreux suisses sont allés faire leurs courses en Allemagne, causant de longues files d’attentes sur les parkings et les caisses des supermarchés. La ligne de tram 8, reliant Bâle à Weil am Rhein (All), était elle aussi saturée. Une photo prise dans la rame fait actuellement le buzz sur le Net. Elle montre un homme ayant acheté au moins 100 rouleaux de papier toilette. Le cliché a été pris par une rédactrice de Telebasel. Il a d’abord été publié sur le média alémanique avant d’atterrir sur les réseaux sociaux.