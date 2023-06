Des Suisses se mobilisent pour dénoncer «la guerre contre la drogue»

Lundi, à l’occasion de la journée «Support. Don’t punish» (Soutenez. Ne punissez pas), le Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) s’est mobilisé pour réclamer des politiques plus souples en matière de drogue. En effet, pour préciser sa pensée et informer le public, l’association a organisé plusieurs événements à Lausanne et à Neuchâtel. Le GREA continue ainsi un combat de longue date en protestant contre «la prohibition et la guerre contre la drogue».