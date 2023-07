Inflation: Des Suisses s’endettent pour pouvoir manger

Les biens essentiels tels que la nourriture sont devenus dans notre pays disproportionnellement chers. Les personnes à faible revenu peinent de plus en plus à boucler leurs fins de mois, et les poursuites ont augmenté massivement, jusqu’à 20%.

Image d’illustration. Getty

Si l'inflation en Suisse est actuellement inférieure à 2%, dans les faits, elle a atteint plus de 5% au cours des deux dernières années, indique le «SonntagsBlick». C’est en particulier dans le secteur de l’alimentation que les prix ont grimpé en flèche. Le pain, la farine et les produits céréaliers ont augmenté de 9,7% depuis juin 2021. Le lait, le fromage et les œufs de plus de 10%. Le sucre a enregistré une hausse de 13%, le beurre de 15% et la margarine de plus de 22%.

Les personnes à faible revenu, durement frappées par l'inflation, peinent de plus en plus à boucler leurs fins de mois. Les poursuites privées ont crû de 20% au premier semestre 2023 à Lucerne. À Coire, la hausse atteint 17%, 12,4% à Saint- Gall, 9,5% à Zurich et 8,4% à Bâle. Dans les bureaux régionaux de Caritas, les demandes d'aide pour payer les factures se multiplient. «Les personnes à faible revenu n'ont plus de coussin de liquidités», explique Aline Masé, responsable du service Politique sociale de Caritas Suisse. «De plus en plus de personnes qui viennent nous consulter paient leurs courses avec des cartes de crédit car elles n'ont plus rien dans leur portemonnaie. Elles s'endettent pour pouvoir manger.»

Dans un entretien au journal dominical alémanique, le Surveillant des prix Stefan Meierhans critique les entreprises qui profitent de la crise. Migros, Coop, Nestlé et Lindt & Sprüngli ont par exemple augmenté leurs marges et imposé leurs prix. «Nous devons repenser le droit de la concurrence. L'économie n'a pas naturellement tendance à être compétitive, il faut donc la forcer à l'être. Et nous devons renforcer la protection des consommateurs», estime Stefan Meierhans. Avec pour objectif d’apporter plus de transparence au marché, le Surveillant des prix organise un sommet sur le pouvoir d'achat en septembre à Berne avec les organisations de protection des consommateurs.

