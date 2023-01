Hacking : Des Suisses sur la liste américaine des personnes interdites de vol

La liste des noms des personnes interdites de vol par l’administration américaine de la sécurité des transports, rendue publique par la Lucernoise Tillie Kottmann , fait ressurgir de vieilles personnalités du XXe siècle. Le magazine «Republik» a pu analyser la liste et y a décelé les noms de plusieurs Suisses ou personnes résidant dans notre pays. Souvent, il s’agit de militants s’étant illustrés par leurs actions violentes.

On trouve par exemple Marco Camenisch, un anarchiste et écologiste qui avait explosé des pylônes électriques. Arrêté, évadé, caché en Italie, revenu en Suisse en tuant un douanier au passage, il avait ensuite passé de nombreuses années en prison en Suisse et en Italie avant d’être libéré en 2017. Il est sur la «no fly list» des États-Unis.