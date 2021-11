Coronavirus – Des Suisses tentés par le «tourisme vaccinal» pour leur 3e dose

Depuis une semaine, les personnes de plus de 65 ans ayant effectué leur deuxième vaccination il y a au moins six mois peuvent faire un vaccin de rappel. La Commission fédérale pour les vaccinations souhaite même recommander cette troisième dose pour toute la population dès la fin du moins de novembre. Nos confrères alémaniques relèvent cependant un problème: les autorités ne semblent pas prêtes .

De nombreux cantons ont démantelé leurs centres de vaccination et ne seront pas en mesure de relancer leur capacité avant le Nouvel An. Et dans les centres encore actifs, les carnets de rendez-vous sont souvent complets, les hotlines surchargées et les temps sur place longs.