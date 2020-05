Déforestation

Des entreprises britanniques menacent de boycotter le Brésil

Plus de 40 grandes enseignes ont écrit une lettre ouverte aux parlementaires de Brasilia pour leur demander de ne pas adopter une loi qui pourrait favoriser «une déforestation de grande ampleur» de l’Amazonie.

Les quatre premiers mois de 2020 ont vu la déforestation atteindre des records en Amazonie, avec 1202 km² de perdus, soit 55% de plus qu’un an auparavant.

«Déforestation de grande ampleur»

«Si la mesure devait être adoptée, cela encouragerait encore l’accaparement des terres et une déforestation de grande ampleur, ce qui mettrait en danger la survie de l’Amazonie», écrivent les groupes concernés.

Parmi les 41 signataires, on trouve les enseignes les plus connues du Royaume-Uni, comme Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, mais aussi Asda, Waitrose, et des entreprises de l’alimentation comme Burger King UK, ainsi que le fonds de pension public suédois AP7.