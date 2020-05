Des superordinateurs de l’EPFZ piratés

Rédiger un nouveau commentaire

Cette m### va nous amener en guerre, Trump, qui menace de couper toute relation avec la Chine, qui envoie des navires de guerres en mer de Chine méridionale, qui donne des hélicoptères à l'Inde. Les chinois qui nous pirates, qui nous arnaques et qui nous mentent. Sans compter le faites qu'ils emmerdent tout les pays voisins avec leur renforcement des positions là bas. Pendant ce temps, la Russie se tait et observe.

Fabus 16.05.2020 à 15:10

Faudra pas venir pleurer quand nos systèmes seront tous vérolés par les chinois. Trump a raison, et si tout fois les navires en mer de chine méridionale c'est parce que les chinois on transformés des îlots en base militaire à la barbe de tout le monde avec l'avale des européens qui n'ont pas bronché. Y a des moutons partout mais ici plus qu'ailleurs