Canton de Berne

Des supporters du FC Zurich condamnés

Des hooligans avaient attaqué un train spécial convoyant des fans du FB Berne en 2017. Le chef du train lui-même avait été matraqué. Ils écopent d’amendes allant jusqu’à près de 17’000 francs.

Un tribunal bernois a condamné vendredi trois supporters présumés du club de football du FC Zurich à des peines pécuniaires avec sursis. La juge unique a estimé qu'ils avaient participé à l'attaque d'un train spécial transportant des fans du club bernois des Young Boys lors d'une halte en 2017 à Herzogenbuchsee (BE).

Les peines pécuniaires s'élèvent entre 12'000 et 16'900 francs avec sursis pendant trois ans. Les trois accusés devront par ailleurs s'acquitter d'amendes de 2700 à 4200 francs.

Ils ont été reconnus coupables de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'émeute, mais aussi d'avoir traversé les voies de chemin de fer. L'un des prévenus a en outre été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour avoir porté une matraque interdite. Un 4e accusé a été acquitté.