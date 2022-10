Genève : Des supporters grenat attaquent… des supporters grenat

Des coups ont été échangés samedi soir entre fans du Servette FC et du Genève-Servette HC. La police évoque des tensions entre les deux groupes depuis l'été dernier.

Les hockeyeurs de Genève-Servette l’ont facilement emporté samedi soir face à Kloten. Joie et plénitude pour les supporters genevois? Non, pas pour tous, visiblement. Peu après 22 heures, devant un restaurant voisin de la patinoire des Vernets, des membres de la Section Grenat ( ndlr: le principal mouvement de soutien au Servette Football Club) ont attaqué d’autres supporters grenat, ceux du club de hockey, les Irréductibles Grenat, a révélé Léman Bleu . Des coups ont été échangés entre une cinquantaine de personnes, a priori sans faire de blessé, selon les forces de l’ordre.

Aggravation de la situation

«Pour une raison que l’on ignore, il y a des tensions entre les deux groupes depuis cet été, relève Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Mais on était davantage sur des provocations. Samedi soir, on est passé à un stade supérieur, avec des coups physiques.» Les agents ont dispersé les fans avec des gaz lacrymogènes. Des personnes extérieures à la rixe ont été incommodées. «Il n’y a pas eu d’interpellations, informe le communicant. Mais de nombreux ultras des deux clubs sont connus de nos services; cela devrait faciliter notre enquête.»

La police genevoise compte désormais «adapter et renforcer» son dispositif de sécurité pour encadrer les matches de hockey et de football. Et en premier lieu, celui de ce dimanche après-midi. Le SFC reçoit Bâle, au stade de Genève.