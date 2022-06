Lausanne: Des supportrices seins nus forcées de se rhabiller

Mais la scène fût de courte durée, les agents de sécurité ayant demandé à tous les supporters, hommes et femmes, de se rhabiller. Un procédé étonnant, alors que les stades du monde entier sont souvent remplis d’hommes ventre à l’air. La présence de tétons féminins a-t-elle motivé ces rappels à l’ordre inordinaires? Sébastien Kraft assure que non: «L’ambiance était plus calme que lors de matchs masculins, ce qui nous a permis de demander aux gens de se rhabiller. Nous aurions agi de la même manière s’il n’y avait eu que des hommes. Voir des femmes à moitié nues dans les gradins, c'est nouveau mais le Tribunal a déterminé qu’elles ont le droit de le faire.»