Football

Des suppressions de postes qui passent mal à Arsenal

L’annonce faite mercredi par Arsenal de la suppression de 55 postes en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19 passe mal, le club est critiqué par ses propres supporters et ses anciennes gloires.

«Tout au long de la crise du Covid-19, nous avons travaillé dur pour qu’Arsenal ressorte dans une position robuste et forte (mais) il est maintenant clair que nous devons réduire davantage nos coûts pour nous assurer que nous fonctionnerons de façon durable et responsable, et pour nous permettre de continuer à investir dans l’équipe», avaient écrit les Gunners pour justifier leur décision.

Plus virulent encore, Piers Morgan, star des plateaux télé matinaux en Grande-Bretagne et supporter inconditionnel d’Arsenal, a eu des mots très crus.

«Arsenal qui vire 55 salariés quand on appartient à un multimilliardaire, qu’on vient juste de se faire (beaucoup d’argent) en remportant la Coupe et en se qualifiant pour l’Europe, quand on a payé Mesut Özil (qui n’a pas joué un match entre la reprise et la fin du championnat, ndlr) 350’000 livres par semaine à rester assis sur son c**, c’est moralement indéfendable et pas ce que j’attends d’un club avec notre héritage. Décision honteuse», a vitupéré le chroniqueur, pourtant peu suspect de sympathies de gauche.