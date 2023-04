Play-off NBA: Des surprises et des blessés

Getty Images via AFP

Nikola Jokic, à droite, et Denver ont largement dominé Minnesota.

Pour clôturer ce premier week-end de play-off, Denver, la tête de série N.1 à l’Ouest, a de son côté fait respecter la logique face aux Wolves: six joueurs des Nuggets ont marqué au moins 13 points, Nikola Jokic, le double MVP (meilleur joueur) en titre, s’illustrant avec un double-double (13 pts, 14 rebonds ainsi que 6 passes).

Les Bucks sombrent sans Giannis

A l’Est, les Milwaukee Bucks ont sombré face au Heat (117-130), malgré les 33 points inscrits et 9 rebonds de Khris Middleton. Car la franchise du Wisconsin est tombée sur un Jimmy Butler des grands jours, qui a marqué 35 points et offert 11 passes.

Surtout, les Bucks ont perdu sur blessure le double MVP 2019 et 2020, Giannis Antetokounmpo, sorti dès le premier quart-temps, après s’être blessé dans le bas du dos. Sa présence lors du match 2, mercredi, est incertaine.

Les premiers examens (radios) sont «bons», a indiqué le coach Mike Budenholzer. «Nous allons le surveiller et voir comment il se réveille demain matin» (lundi matin), a-t-il toutefois précisé. Malgré la victoire, Miami peut aussi faire la grimace car il a perdu Tyler Herro, qui s’est fracturé la main droite et sera absent quatre à six semaines.