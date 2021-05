Football - Des surprises vaudoises dans les 29 de Petkovic

Jouez jeunesse!

« Les 29 joueurs ont désormais la possibilité de réaliser leur rêve et de participer à l’Euro. Mais le principe de performance s ’ appliquera. Les meilleurs du moment seront présents au tournoi. Ce seront les 26 joueurs qui s ’ intégreront le mieux dans le groupe. Certains jeunes joueurs auront l ’ occasion de participer et d ’ acquérir une expérience précieuse » , a commenté Petkovic. Le Genevois Becir Omeragic et Ndoye sont, par exemple, nés en 2000 …

Objectif 8es

Le but du « Mister » lors de cet Euro? « Être dans le tournoi le plus longtemps possible, en le prenant étape par étape. Nous sommes optimistes et en même temps réalistes. Nous savons que le Pays de Galles joue très bien, que la Turquie et l ’ Italie sont des adversaires très forts en ce moment. Nous sommes confiants à l ’ approche du tournoi, mais nous avons les deux pieds sur terre et nous respectons chaque adversaire. Notre objectif minimum est d ’ atteindre les huitièmes de finale. »