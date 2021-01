Marvin Ancian

La technologie au service du devoir de mémoire. Pour marquer la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste , le 27 janvier, et ne pas oublier les six millions de Juifs victimes du régime nazi durant la Seconde Guerre m ondiale, des projections vidéo des témoignages de six survivants des camps de concentration sont organisées depuis ce lundi , et jusqu’à dimanche , sur la façade principale de la Grande Synagogue Beth - Yaacov, située dans le quartier des banques, à Genève. Audibles depuis la rue, ces témoignages sous forme de clips sont diffusés en anglais, allemand et espagnol, tous les soirs de 17 h à 22h, sauf le vendredi. Samedi, leur diffusion débutera à 18h30.

Face-à-face virtuel

Ces projections, basées sur le projet de la Shoah Foundation de l’Université de Californie du Sud « Dimensions in Testimony » , se doublent d’une partie d’échanges virtuels. En effet, un site internet dédié, et des bornes munies d’un QR-Code à scanner installées devant la synagogue, permettent à tout un chacun de poser des questions à deux rescapés, l’un originaire de Pologne et l’autre d’Allemagne. Ces témoins, s ollicités pendant plusieurs jours, ont fourni jusqu’à 2000 réponses préenregistrées (en anglais et en allemand). Parmi celles-ci, un logiciel sélectionne la plus adéquate.