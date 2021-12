Canton de Saint-Gall : Des suspects identifiés après le vol de 250 truites arc-en-ciel

En octobre, une association de pêche à Benken (SG) avait constaté le vol des poissons dans une pisciculture. Une procédure pénale est en cours.

À la fin du mois d’octobre dernier, les membres de l’association de pêche «See und Gaster» ont eu une bien mauvaise surprise en se rendant dans les étangs de la pisciculture Widen à Benken (SG): 250 truites arc-en-ciel avaient disparu. Et comme un défaut technique était exclu, il était clair que les poissons avaient été volés.

L’enquête a récemment progressé car des suspects ont été identifiés. Comme le rapporte le « Linth-Zeitung », ils ont commis deux erreurs en essayant de vendre les truites arc-en-ciel à un restaurateur de la région. D’une part, de l’herbe était encore collée sur les poissons et d’autre part, ils ont affirmé que les animaux provenaient du lac de Zurich – or, le restaurateur savait que cette espèce ne s’y trouve pas.

Après les faits, ce dernier a alors contacté Christian Rudel, président de «See und Gaster». «Je lui ai demandé si je pouvais le citer comme témoin auprès de la police, et il a été d’accord», explique M.Rudel dont l’association a décidé de déposer une plainte pénale.

Dommages et intérêts

L’association de pêche attend maintenant les résultats de l’enquête. «Nous espérons que les suspects soient vraiment coupables et qu’ils seront condamnés. D’une part, pour couvrir les dommages causés et d’autre part, pour montrer aux gens que le vol de poissons est pris au sérieux et qu’il a des conséquences», conclut Christian Rudel.