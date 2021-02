Jeudi matin, une croix gamée ainsi que des slogans antisémites comme «Sieg Heil» et «Juden Pack» ont été retrouvés gravés sur la porte de la synagogue de Bienne.

Profondément choquées, la Communauté juive de Bienne et la FSCI condamnent le plus sévèrement cet acte. « Il constitue une profanation massive de la synagogue et un grave incident antisémite».