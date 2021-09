Afghanistan : Des talibans armés surveillent les enclos du zoo de Kaboul

Animaux sauvages dans les enclos et armes à feu dans les allées du zoo. Au milieu des visiteurs, des talibans armés de fusils d’assaut Kalachnikov et M16 déambulent.

Avides de selfies, les combattants se promènent paisiblement après la prière du vendredi, la plus importante de la semaine. Après des années d’un âpre combat dans les campagnes afghanes, c’est la première fois que nombre d’entre eux visitent une ville, à plus forte mesure un zoo.

Plus loin, six hommes de la direction des renseignements – vêtus de treillis militaires, de sangles de combat remplies de munitions et de menottes en acier, de casquettes à visière et de genouillères – se serrent les coudes pour une photo d’équipe avec un mollah enturbanné.